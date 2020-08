Еще в процессе установки ОС Windows XP пользователи могли видеть на экране оптимистичные сообщения о том, насколько это удобно — использовать свой домашний ПК для работы с мультимедийными данными. С тех пор появилось много новых форматов аудио и видео, улучшилось качество воспроизводимого контента. Но самое главное — изменилась сама концепция мультимедийного центра.

Теперь мультимедийный центр — это сложный и универсальный комплекс, который не только позволяет управлять коллекциями аудио- и видеофайлов пользователя, но и умеет посредством проводной сети или беспроводного соединения координировать работу нескольких устройств, что делает современный медиацентр неотъемлемым атрибутом умного дома. А с появлением производительных систем пользователи стали проявлять к ним повышенный интерес.

Теперь любой желающий может за относительно небольшую сумму собрать компактную домашнюю систему, способную управлять всей медиатекой. Разумеется, вопрос о программном обеспечении для такой системы — один из приоритетных. Наиболее очевидное решение этой задачи — воспользоваться тем, что предлагает Microsoft, а именно — настроить приложение Windows Media Center. Однако для использования компьютера в качестве медиацентра стандартные средства самой популярной операционной системы всегда были не очень удобны. К тому же за возможность использования приложения Windows Media Center необходимо выложить некоторую сумму. К счастью, у любителей качественного видео и звука есть отличная бесплатная альтернатива — проект XBMC, он же Kodi. Если начать перечислять достоинства XBMC, то на это уйдет много времени. Эта программа очень стабильно работает, она быстрая, ее легко настроить, а еще она даже по умолчанию, без подключаемых модулей содержит множество удобных и полезных опций, обеспечивающих комфортное использование ПК, как медиацентра.

В этой статье я расскажу о том, что такое медиацентр XBMC и для чего он нужен, какие у него возможности и почему данное приложение я считаю лучшей оболочкой для управления медиафайлами. Также я расскажу как настроить XBMC и дам список дополнительных модулей к программе, с указанием где их брать, как устанавливать и настраивать. Установив медиацентр, вы сможете управлять фото, видео, аудиозаписями, а также проверять почту, узнавать прогноз погоды и свежие новости из Сети. А еще из этой статьи вы узнаете о том, как с помощью XBMC искать в Сети музыку, фильмы и как вообще работать с этой замечательной программой.

Если вы уже пользуетесь данной программной оболочкой для медиацентра, то рекомендую прочитать материал о настройке IPTV на Kodi, возможности воспроизведении торрентов прямо во время закачки с удобным поиском по множеству трекеров, а также как правильно настроить DLNA сеть и доступ к DLNA/UPnP устройствам.

Разработка одного из самых удачных проектов по созданию программного медиацентра XBMC ведется уже более 11 лет. Изначально программа задумывалась как оболочка для управления приложениями Xbox первого поколения. Открытый исходный код и возможность запуска приложения на любой системе сделало свое дело. Пользователи проявили такой интерес к медиацентру, что со временем XBMC стал больше, чем простым дополнением к игровой приставке. Теперь XBMC можно запускать практически на любой платформе: Android, Linux, Mac OS X, iOS, Microsoft Windows и Raspberry Pi. В определенном смысле XBMC предвосхитил появление устройств для просмотра телевидения нового поколения — Smart TV. А концепция и принципы, заложенные разработчиками XBMC, стали базой для разработки современных домашних систем HTPC (Ноmе Theater Personal Computer).

Когда разработчики выпустили первую версию XBMC они и предположить не могли, насколько далеко зайдет это начинание. Возможно, тогда они бы более внимательно отнеслись к выбору имени для программы. В этом году им пришлось столкнуться с новой неожиданной проблемой и в срочном порядке менять название. Дело в том, что первоначальное имя данного медиацентра — аббревиатура от «Xbox Media Center». Пока проект был не очень популярен, на это никто не обращал внимания, но как только XBMC стал активно портироваться на разные ОС и использоваться для HTPC-станций, бюрократическая машина напомнила разработчикам о том, что они не имеют права на использование чужих торговых марок, какой является Xbox.

Поэтому на логотипе последующих версий программы будет значиться Kodi entertainment center. Как видите, авторам проекта пришлось отказаться не только от намека на Xbox, но и на всякий случай убрать созвучное с продуктом Microsoft название Media center, заменив его на более широкое понятие entertainment center, что переводится как «центр развлечений». Так что если вам встретится название Kodi, знайте, что это тот же XBMC, только более новая версия.

Первое знакомство с Kodi

«Разработчики медиацентра выбрали очень удачную концепцию — лаконичную и лишенную необязательных элементов. Поэтому внешний вид оболочки XBMC от версии к версии практически не изменялся, интерфейс программы прост, не перегружен и в то же время информативен. Медиацентр имеет всего несколько основных пунктов меню: Система — для настройки функций приложения, а также три пункта, которые дают возможность перейти к любому типу мультимедийных данных — Музыка, Фото и Видео. Интерфейс медиацентра поддерживает большое количество локализаций. Если после установки оболочки XBMC вы не увидели свой родной язык, это легко исправить, выбрав его в настройках приложения. Для этого в главном меню программы System и в окне настроек перейдите в раздел Appearance. Далее выберите группу настроек International и в списке Language выберите Russian. Сразу после этого все элементы интерфейса, пункты меню, параметры и команды XBMC сменят свои названия на русские.

НАСТРОЙКА ЗВУКА И ВИДЕО

XBMC очень хорошо работает со слабым компьютерным железом, экономно расходуя аппаратные и системные ресурсы. Во многом этому способствуют настройки приложения, определенные разработчиком по умолчанию. Однако если ваша система имеет достаточный запас производительности, параметры качества воспроизведения можно улучшить. Для этого в меню Система выберите Настройки и перейдите в раздел Система. В разделе Уровень настроек установите Расширенный режим. Выберите пункт Вывод звука и с помощью стрелочек измените параметр Качество преобразования, выбрав вариант Высокое. Эта настройка имеет значение в тех случаях, когда программа воспроизводит звук с частотой дискретизации, отличной от частоты источника звука. Вариант Высокое позволит преобразовать частоту более корректно за счет нагрузки на аппаратную часть ПК. Передавая изображение на экран монитора, медиацентр XBMC использует общие сведения о разрешении и типе дисплея. Однако для идеального положения картинки этого зачастую недостаточно — полноэкранный режим может не задействовать всю полезную площадь дисплея. Чтобы сделать коррекцию кадра, экран необходимо откалибровать. Эта процедура займет совсем немного времени, поэтому советуем вам провести ее сразу после установки оболочки. Чтобы откалибровать дисплей, перейдите к разделу настроек Вывод видео и выберите пункт Калибровка дисплея. В верхнем левом углу экрана появится контрольный уголок, определяющий край интерфейса. Используя клавиши со стрелками на клавиатуре, подберите оптимальное положение этой детали, затем нажмите клавишу Enter. То же самое проделайте со вторым уголком, который будет показан в правом нижнем углу дисплея. Затем на экране возникнет полоска, определяющая положение субтитров. Если необходимо подкорректировать положение текста на видео, сделайте это с помощью клавиш со стрелками на клавиатуре. Последний этап калибровки — контрольный квадрат, изменяя пропорции сторон которого, следует сделать его идеальным.

РАБОТА С ФАЙЛАМИ

В XBMC достаточно средств для упорядочивания мультимедийной коллекции, а с помощью подключаемых дополнений можно решить практически любую задачу по сортировке данных и автоматизации этого процесса. Кроме того, в медиацентре имеется встроенный файловый менеджер, который интегрирован с каждым разделом программы. Если необходимо, например, переместить данные с носителя на носитель или скопировать файлы из одного каталога в другой, удобнее всего открыть двухпанельный режим работы файлового менеджера и выполнять все операции в нем. Чтобы перейти к этому инструменту, в меню Система выберите Менеджер файлов.

Этот инструмент позволяет копировать, переименовывать, удалять файлы и папки, а также дает возможность просматривать размер указанного каталога. Для вызова меню команд с основными операциями в файловом менеджере щелкните по файлу или каталогу правой кнопкой мыши. Выделенные данные можно заносить в список Избранное. Файлы, которые в него добавлены, всегда будут под рукой. Чтобы перейти к списку Избранное, в корневом меню программы нажмите на кнопку «звездочка» он откроется в правой части окна. Из файлового менеджера получится быстро перейти к любому разделу медиацентра: фото, видео, музыка. Если вы, скажем, сортировали фотографии, достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши и в меню выбрать команду Перейти к разделу, а затем нажать на Фото. Откроется раздел Фотографии, а файловый навигатор этого раздела будет отображать те данные, которые показывались в панели вашего менеджера.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕДИАЦЕНТРА

Стандартный набор функций XBMC включает в себя продвинутый «всеядный» плеер, просмотрщик графики, органайзер медиатеки и менеджер приложений. Но все это — далеко не полный перечень возможностей медиацентра. Архитектура ХВМС во многом опирается на дополнительные модули и всевозможные скрипты. Если установить к этой программе дополнения, ее функциональность многократно возрастает.

Установка дополнений

Дополнительные модули или плагины написаны на языке Python, они устанавливаются примерно так же, как вы устанавливаете приложения на устройства под управлением Android. Для проекта XBMC существуют специальные онлайновые хранилища, так называемые репозитории, из которых получится совершенно бесплатно загружать и устанавливать новые модули. Доступ к репозиториям осуществляется непосредственно из самой оболочки XBMC. Как только возникает необходимость расширить инструментарий того или иного раздела программы, достаточно выбрать его. Например, перейти в раздел Музыка затем нажать на Дополнения и выбрать пункт Еще. Далее щелкните по названию подключаемого модуля и в окне с его описанием выберите пункт Установить. Аналогично устанавливаются плагины любого типа: видео-, аудио- или программные дополнения. В перечне предлагаемых дополнений к XBMC иногда можно встретить модули, напротив которых значится надпись Несовместим. Это означает, что в данной конфигурации на используемой системе этот плагин работать не будет (например, он может функционировать только на предыдущей версии медиацентра или только на версии для Linux).

Подключение репозиториев

Репозитории для медиацентра ХВМС можно разделить на две группы — официальные и неофициальные. Если вы хотите быть уверенным в стабильной работе медиацентра, используйте только дополнения из официального репозитория — они проверены, поэтому их совместимость с текущей версией не вызывает сомнений. Но официальные репозитории имеют существенный недостаток: предлагаемые ими модули к XBMC ориентированы главным образом на западных пользователей, поэтому русскоязычный онлайновый контент, который можно получить с их помощью, довольно скуден. Однако дополнения к XBMC, в особенности те, что были установлены из неофициальных источников, могут работать нестабильно и даже конфликтовать между собой. Поэтому неизвестные вам плагины устанавливайте по одному, а при появлении проблем в работе медиацентра выясняйте причину сбоя, отключая новые модули с помощью кнопки Выключить в настройках дополнения.

Альтернативные репозитории — это обычные онлайновые хранилища с архивами дополнений. Такие плагины получится скачать браузером и установить в ХВМС. Для установки плагина из загруженного архива в меню Система выберите Дополнения, а затем перейдите на верхний уровень меню до появления команды Установить из ZIP-файла. Выберите этот пункт и укажите расположение архива с подключаемым плагином. Если вы используете много плагинов из одного и того же альтернативного репозитория, каждый раз проделывать все эти операции утомительно. В этом случае удобнее подключить альтернативный репозиторий и выбирать модули прямо из оболочки медиацентра. Для подключения нового репозитория необходимо скачать из его базы и установить специальный модуль, который позволит дополнениям отображаться в программе вместе с официальными плагинами

Где искать плагины для XBMC

Альтернативные репозитории часто имеют узкую ориентацию, например, могут содержать дополнения исключительно для пользователей определенной языковой группы. Так, репозиторий IPTV Addons содержит инструменты для удобного просмотра IPTV-каналов. Довольно любопытный проект реализован и опубликован в репозитории Angebcry Add-ons. Здесь разработчик ведет работу над созданием универсального менеджера файлов, который позволяет запускать любые приложения Linux, Window, Mac OS и других платформ непосредственно из XBMC. Очень полезное дополнение, особенно в тех случаях, когда арсенала инструментов из оболочки медиацентра недостаточно. Главным репозиторием для русскоязычных пользователей можно считать Seppius. Подключив этот источник, вы получите возможность установить ряд дополнений для просмотра таких популярных ресурсов, как 720HD.ru, allserials.tv, интернет-кинотеатр концерна «Мосфильм» (cinema.mosfilm.ru) и др. Для подключения данного репозитория к XBMC загрузите в браузере файл repository.seppius.zip. после чего установите дополнение упомянутым выше способом с помощью команды Установить из ZIP-файла.

ПРОФИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ XBMC

В арсенале XBMC есть инструменты, которые предназначены для организации совместного использования программы. Одна из таких опций — поддержка пользовательских профилей настроек медиацентра. Вполне возможно, что домашней системой HTPC могут пользоваться поочередно несколько человек: ребенок смотрит детские передачи и мультфильмы, старшее поколение ищет сериалы, а кто-то использует медиацентр исключительно для прослушивания музыки. У каждого из этих пользователей различные предпочтения в выборе контента, к тому же мнение относительно выбора оптимальных настроек медиацентра может разниться. Чтобы решить эту проблему, в XBMC предусмотрена возможность включения режима пользовательских профилей. Каждый из таких профилей — это учетная запись, к которой XBMC привязывает все настройки медиацентра, от списка подключаемых модулей до конфигурации интерфейса. Функцию профилей получится использовать и как опцию родительского контроля, ограничивая доступ к нежелательному контенту или к параметрам медиацентра. По умолчанию в XBMC используется администраторский профиль Мастер, поскольку изначально в настройках медиацентра нет других профилей, профиль Мастер используется автоматически без пароля.

Чтобы создать новую учетную запись в меню Система выберите Профили. В окне настроек перейдите в раздел Профили и нажмите на пиктограмму Добавить профиль. В окне виртуальной клавиатуры введите имя нового профиля и нажмите на кнопку Готово. После этого медиацентр создаст папку с именем профиля, в которой будет храниться информация о его конфигурации. Нажмите на кнопку OK или укажите иное расположение папки с настройками создаваемого профиля. В окне Изменить профиль, которое появится на экране, можно установить некоторые параметры и ограничения учетной записи. Например, новому пользователю можно запретить установку дополнений к XBMC, закрыть доступ к определенным разделам программы, заблокировать настройки и т.д. Чтобы применить какое-нибудь ограничение к профилю, в окне Изменить профиль выберите пункт Заблокировать предпочтения. Медиацентр предложит установить код защиты, открывающий администраторские права пользователя Мастер. Если после редактирования нового профиля и включения кода защиты вы перейдете в настройки профиля Мастер и выберете Заблокировать предпочтения, то увидите, что пункт Общая защита уже включен. Для установки кода защиты редактируемого профиля нажмите на кнопку Общая защита. В новом небольшом меню выберите один из трех вариантов авторизации:

цифровой пароль — для авторизации по вводимому цифровому коду;

комбинация кнопок на джойстике — для авторизации с использованием манипулятора и пультов ДУ;

текстовый пароль — для идентификации пользователя с помощью обычного текстового кода.

В окне Заблокировать предпочтения отметьте инструменты и разделы медиацентра, доступ к которым необходимо закрыть, нажмите на кнопку OK. Чтобы установить пароль входа, в окне Заблокировать предпочтения нажмите на кнопку Заблокировать профиль и дважды введите код для авторизации пользователя в XBMC.

После добавления профиля программа выполнит два запроса.

Первый — нужно ли для новой учетной записи производить чистый старт оболочки. Это означает, что программа может скопировать из текущего профиля базовые настройки медиацентра, например, оставив русский язык интерфейса.

Второй запрос касается источников, которые могут быть указаны в настройках XBMC. При «чистом старте» сведения об используемых источниках пропадают, иначе информация о них переносится на новый профиль. Для внесения изменений в профиль пользователя нужно просто щелкнуть по пиктограмме редактируемого профиля в окне.

Чтобы увидеть экран входа, необходимо включить режим авторизации при запуске XBMC. Для этого в меню Система выберите Профили и выберите пункт Экран входа. В случае, если в профиле указан запрет на какие-нибудь функции программы, то при попытке их использовать, например, если попытаться перейти в запрещенный раздел Видео, медиацентр предложит ввести пароль профиля Мастер. При необходимости можно активировать права Мастера на любом другом профиле (если знаете цифровой код, сочетание клавиш или текстовый пароль мастера), включив режим полного доступа. Для этого необходимо нажать на кнопку завершения работы и выбрать вариант Enter Master mode (Включить режим полного доступа). В режиме полного доступа авторизовываться каждый раз при переходе к заблокированным опциям программы не нужно.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ НАСТРОЕК МЕДИАЦЕНТРА

Модульная архитектура XBMC имеет свои плюсы и минусы. К достоинствам приложения стоит отнести многочисленные дополнения, среди которых каждый пользователь может найти для себя недостающую функцию медиацентра. Но именно необходимость конфигурировать программу «под себя» рождает дополнительное неудобство — при переносе оболочки на новую систему приходится тратить немало времени на поиск, загрузку, установку и конфигурацию дополнений к медиацентру.

Для упрощения данной задачи можно использовать всего один подключаемый модуль — XBMC Backup. Его предназначение — быстрое создание образа всех настроек медиацентра. После экспорта данных о загруженных модулях и их конфигурациях развернуть аналогичный медиацентр на другом компьютере проще простого — достаточно загрузить заранее сохраненный профиль конфигурации ХВМС. В настройках этого модуля можно указать типы данных, для которых данный скрипт будет регулярно сохранять резервную копию. В модуле имеется планировщик заданий, который определяет периодичность резервного копирования настроек медиацентра. С XBMC Backup вам даже не нужно хранить у себя конфигурационные данные — модуль умеет их сохранять в облачное хранилище Dropbox.

СЕРВИС ДЛЯ ВЫВОДА ПРОГНОЗА ПОГОДЫ НА ЭКРАН

Своей структурой XBMC напоминает операционную систему. В нем может быть задействовано все, что необходимо для работы мультимедийного центра: использовать файловый менеджер, работать торрент-клиент и даже функционировать фоновые службы. Медиацентр в фоновом режиме способен выполнять различные задачи. Одна из таких служб уже включена в сборку медиацентра по умолчанию, это модуль для демонстрации прогноза погоды на ближайшие дни. Чтобы активировать данную функцию XBMC, в меню Система выберите Настройки, перейдите в раздел Погода и нажмите на кнопку Служба прогноза погоды. Далее укажите название сервиса, для которого будет установлен модуль-источник сведений о погоде, например Yahoo! Weather. Нажмите на кнопку Установить, чтобы подключить плагин. Щелкните правой кнопкой мыши по Yahoo! Weather и в контекстном меню выберите Настроить. Данный модуль предоставляет возможность указать три населенных пункта, для которых будет производиться сбор сведений о погоде. Нажмите на кнопку Месторасположение 1 и введите название ближайшего крупного города. Аналогично, если в этом есть необходимость, добавьте два других города. Теперь перейдите к настройкам службы погоды и выберите Yahoo! Weather. После того, как настройка завершена, в главном меню» медиацентра добавится новый пункт — Погода. Чтобы сменить местоположение, передвиньте курсор к левому краю экрана и с помощью кнопок выберите город для которого хотите увидеть прогноз погоды.

Сервис YouTube

YouTube — это бесконечный источник мультимедийного материала. Выпуски интересных телепередач, новости, музыка, фильмы и, конечно же, детские мультфильмы — настоящее спасение для родителей, желающих занять свое чадо на какое-то время. Модуль YouTube для XBMC радует стабильной и быстрой работой, отсутствием рекламы, а также возможностью заранее определить приоритетное качество видеоизображения и установить уровень безопасности контента.

Он дает возможность просматривать каналы и списки воспроизведения с опубликованными клипами, а также производить поиск по ключевым словам. На это дополнение стоит также обратить внимание пользователей, которые с помощью XBMC построили систему НТРС на старом или маломощном железе. Плагин для работы с YouTube может приятно вас удивить плавным воспроизведением потока в высоком качестве, без рывков и срыва синхронизации.

РАДИО МОДУЛЬ ДЛЯ МЕЛОМАНОВ

Если ваша фонотека на локальном диске невелика, но есть постоянное подключение к Интернету, то можно найти любую музыку по вкусу. Перейдите в раздел Музыка и выберите пункт Дополнения. В списке дополнений найдите модуль Radio. Загрузите и установите это дополнение. Данный плагин — один из самых удобных инструментов для серфинга по интернет-радиостанциям. После его инсталляции в вашем распоряжении будет свыше 7000 разных трансляций. Модуль Radio позволяет прослушивать интернет-вещание на разных языках, с разным битрейтом и музыкой на любой вкус. Кроме того, дополнение предусматривает ручное добавление ссылок на интернет-трансляции, которых нет в базе данных модуля. Чтобы добавить новую станцию, запустите дополнение и выберите в меню Мои станции и Add Custom Station. Затем укажите название станции и адрес, с которого ведется ее интернет-вещание.

XBMC И ТОРРЕНТЫ

Современные мультимедийные центры, а также устройства Smart TV нередко вооружаются клиентом для поиска и загрузки торрентов из Сети. И это неудивительно, ведь для многих пользователей торрент-трекеры — это основной источник-новых фильмов и музыки. Аналогичную функцию можно реализовать и в медиацентре XBMC, причем сделать это получится несколькими способами. Существует несколько наиболее удачных дополнений, позволяющих реализовать работу с сетью Bittorrent.

Управление загрузками uTorrent

Дополнительный модуль uTorrent можно найти в официальном репозитории медиацентра. Об этом плагине стоит упомянуть хотя бы только из-за большой популярности одноименного торрент-клиента. Дополнение uTorrent позволяет управлять очередностью загрузки торрентов. Для работы с данным модулем необходимо наличие в системе установленного клиента uTorrent с включенной опцией контроля программы через веб-интерфейс. Поскольку по умолчанию данная функция торрент-клиента отключена, настройки приложения необходимо изменить. Откройте uTorrent и в меню Настройки выберите пункт Настройки программы. Раскройте список Дополнительно и выберите раздел Веб-интерфейс. Установите флажок в чекбоксе и пропишите в соответствующих полях данные для авторизации. В случае неудачной работы дополнения по причине блокирования порта его значение можно изменить. Сохраните изменения, сверните клиент и перейдите к настройке модуля uTorrent в XBMC. Установите порт, IP-адрес и данные аутентификации, аналогичные тем, что были указаны в настройках клиента uTorrent. Запуск модуля выполняйте из меню медиацентра Программы.

Модуль для Rutracker.org

Торрент-трекеров в Интернете очень много. Однако на постсоветском пространстве среди русскоязычного населения наибольшую популярность приобрел скандально известный Rutracker.org (бывший torrents.ru). На этом трекере можно найти практически любой фильм, сериал, телепередачу или другую видеозапись, представляющую интерес для просмотра. База раздач этого источника столь велика, что ее вполне хватит для наполнения контентом домашнего медиацентра. Для удобной работы с этим популярным ресурсом энтузиастами был создан дополнительный модуль к XBMC, который так и называется — RuTracker.

С помощью этого дополнения вы сможете выполнять поиск по разделам Rutracker.org и сайта Kinopoisk, загружать торренты на диск, используя внешнее приложение.

Кроме того, пользователям доступна опция просмотра комментариев к раздачам (работает не всегда корректно). Самое интересное, что данный модуль позволяет просматривать торренты еще до окончания их полной загрузки. Иными словами — не нужно ждать, пока программа стянет весь фильм на диск, просмотр и закачка (а также раздача) в ХВМС могут идти параллельно. Для загрузки модуля подключите репозиторий HAL9000 в XBMC. Перейдите в это хранилище дополнений и скачайте архив repository.hal9000.zip. Чтобы воспользоваться этим модулем, вам понадобится установить не только его, но и дополнительное программное обеспечение, позволяющее загружать и воспроизводить торренты в плеере. Для загрузки данных из файлообменной сети также понадобится программа, которая будет использоваться в качестве внешнего торрент-клиента, это может быть uTorrent Deluge или Transmission. Движок модуля предусматривает сразу три варианта обработки видеопотока в режиме реального времени: с использованием технологии AceStream (TorrentStream), библиотеки LibTorrent или модуля DelugeStream. Можно установить ПО для всех трех движков проигрывания плеера или выборочно.

При попытке запустить один из видеофайлов в торрент-раздаче XBMC сделает запрос — каким движком обрабатывать воспроизведение фильма. На мой взгляд, самый простой способ реализации этой функции — с помощью DelugeStream. С запуском движка на последних версиях библиотеки LibTorrent могут быть проблемы, а установка и настройка AceStream на некоторых версиях Linux вообще невозможна или эта процедура слишком сложна для обычного пользователя. Преимущество использования просмотра торрентов на движке Deluge заключается еще и в том, что весь процесс реализован наглядно, данные в медиацентр передаются клиентом с понятным интерфейсом, а стабильность этого метода выше по сравнению с двумя другими способами.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Мультимедийный центр призван заменить сразу несколько устройств — стационарный проигрыватель дисков, ресивер, телевизор и т.д. Соответственно, управление всеми функциями медиацентра должно происходить так же комфортно, как и при работе со всеми этими устройствами.

Однако, в отличие от бытовой аудио- и видеотехники, скажем, DVD-проигрывателя или телевизора, где управление идет с пульта ДУ, компьютер контролируется пользователем с помощью клавиатуры и мыши. Использовать стандартную клавиатуру и манипулятор для управления опциями медиацентра не очень удобно, поэтому необходимо найти им альтернативу. Сегодня можно найти в продаже самые разнообразные пульты ДУ для компьютера, гаджеты для дистанционного управления курсором и иногда даже с дополнительной мини-клавиатурой для ввода текста.

Обычно подобные устройства предназначены для проведения компьютерных презентаций. Эти «презентеры» состоят из двух частей — небольшого (размером с флешку) приемника (обычно это ИК-сенсор или датчик Bluetooth) и самого пульта. Во многих моделях установка дополнительных драйверов для подобных устройств вообще не требуется, поэтому подобные гаджеты обычно работают по принципу «включил и пользуйся». Большинство таких устройств прекрасно подойдут для управления опциями XBMC. Интерфейс этой оболочки настолько хорошо продуман, что даже если ваш пульт имеет ограниченные возможности и не позволяет вводить текст, вы легко сможете это сделать с помощью виртуальной клавиатуры, которую в нужный момент XBMC обязательно выведет на экран.

Дистанционное управление с помощью планшетов и смартфонов

Есть иной способ дистанционной работы с мультимедийным центром — с помощью планшета или смартфона. На мобильный гаджет под управлением Android следует установить приложение, которое превратит дисплей вашего устройства в пульт для медиацентра. В магазине приложений Google Play можно найти массу программ, реализующих такую функцию. Прежде всего это официальное приложение Official ХВМС Remote. Оно не является лучшим решением, однако работает стабильно и содержит минимально необходимый набор функций для управления медиацентром. Перед использованием приложения необходимо прописать в настройках данные об устройствах, которые будут управляться дистанционно. Для этого запустите Official ХВМС Remote, нажмите на кнопку меню и выберите пункт Add Host. В поле Name of this Instance укажите имя сервера (любое), на котором установлен медиацентр. В поле Host or IP adress напишите сетевой адрес компьютера с XBMC. Далее укажите порт, через который будет установлено соединение с медиацентром. Его значение можно посмотреть в настройках веб-сервера приложения. Затем введите данные учетной записи для автоматической авторизации при каждом сеансе связи приложения с удаленным компьютером. После этого можно переходить к управлению XBMC. Нажмите на кнопку Remote Control, чтобы открыть на мобильном устройстве интерфейс пульта ДУ. Для удобства можно использовать режим работы с виртуальным тачпадом. Для этого нажмите на кнопку меню, а затем выберите пункт Gesture mode.

Official ХВМС Remote позволяет управлять несколькими ХВМС-станциями. Для этого в программе необходимо составить список профилей с настройками для каждого медиацентра. Для переключения между несколькими медиацентрами XBMC нажмите на кнопку Switch XBMC и выберите из списка нужный профиль. Если вам хочется более функционального пульта, рекомендуем установить приложение Yatse, the XBMC/Kodl Remote.

РАБОТА С ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСОМ ХВМС

Медиацентр XBMC поддерживает дистанционное управление базовыми функциями программы через веб-интерфейс. Это делает возможным использование практически любого современного гаджета (с установленным браузером) в качестве инструмента для дистанционного управления. Интересно, что вариантов веб-интерфейса в ХВМС может быть несколько, и вы можете выбирать среди них тот, который вам больше нравится. Чтобы включить опцию удаленного управления медиацентром по Сети, в меню Система выберите Настройки и перейдите в раздел Службы. Выберите веб-сервер и включите опцию Разрешить управление ХВМС по HTTP. В целях безопасности заполните поля Имя пользователя (по умолчанию — xbmc) и Пароль. Удаленно работать с программой можно как в локальной сети, так и через внешний IP-адрес. Откройте любой браузер и введите в нем адрес, который должен выглядеть как http://XXX.XXX.XXX. XXX:8080/addons, где ХХХ.ХХХ.ХХХ.XXX- ваш IP-адрес, а 8080 — указанный в настройках порт. В браузере появится форма для авторизации, в которой укажите имя пользователя и введите пароль, который прописали ранее в настройках. После этого отобразится список доступных веб-интерфейсов. Щелкните по названию одного из них и приступайте к дистанционной работе с медиацентром.

Если вам не удалось запустить веб-сервер, и XBMC сообщает об ошибке, возможно, работу медиацентра блокирует антивирусное ПО или брандмауэр. В этом случае следует добавить XBMC в список исключений. Также можно попробовать и другой вариант решения этой проблемы: установите совместимые модули для управления медиацентром по сети и измените порт по умолчанию на другой, например, 808. При подключении выбирайте не оригинальный веб-интерфейс, а какой-нибудь из установленных дополнительно. Наиболее стабильно работает веб-интерфейс Chorus, я рекомендую использовать именно его.